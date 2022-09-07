Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал «Киевский торт», вратарь ФК «Реал» (Мадрид) Андрей Лунин рассказал, почему он не покинул команду во время трансферного окна.

Насколько известно, на протяжении минувшего сезона Андрей Лунин пять раз выходил на поле в футболке своей команды, защищая ворота «Реала».

Дословно из заявления Лунина:

«Мне необходимо использовать каждый матч, который дают мне сыграть. За прошлый сезон я пять раз играл за «Реал». Полагаю, я полностью воспользовался этими шансами. Я дважды или трижды попадал в сборную тура. У меня нет никаких вопросов к себе. Остальное же решает тренер».

Кроме того, Андрей Лунин признался, что он уже давно принял решение остаться в мадридском «Реале».

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