Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу IFL TV в социальной сети «Твиттер», сей час Джошуа и Фьюри весьма близки к проведению боя между собой за титул чемпиона мира по версии WBC. Более того, есть информация о том, что проигравший Усику боксер уже дал свое согласие на предложение Фьюри относительно гонорара.

Так, известно, что проигравший второй бой к ряду Александру Усику Энтони Джошуа не против выйти на ринг против своего соотечественника Тайсона Фьюри. Последний предложил боксеру весьма щедрое предложение относительно распределения гонорара – 60/40 в свою выгоду. На такое предложение Эй Джей, конечно же, согласился.

В свою очередь промоутер Энтони Джошуа заявил, что поединок между двумя британцами состоится еще в текущем году, а если точнее, то 17 декабря 2022 года. Бой может быть проведен в Кардиффе.

Что интересно, команда Эй Джея дополнительно хочет добиться того, что если в бое получится так, что нужно будет устраивать реванш, то распределение гонорара должно быть наоборот, 60/40 в пользу Джошуа, а не как предложил Фьюри.

Ранее тренер Джошуа высказался относительно фаворита вероятного боя между Фьюри и Усиком.