Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение CBS Sports Golazo в социальной сети «Твиттер», молодого спортсмена начали часто сравнивать и даже называть «украинским Неймаром», хотя сам Мудрик говорит, что он никакое не Неймар, и не любит, когда так говорят о нем.

Касательно же вероятного перехода в «Арсенал», Михаил Мудрик заявил:

«Переход в Английскую премьер-лигу? Зимой будет виднее. Разговоров о вероятном трансфере было много, о клубах также, которые интересуются мной. Но ведь это нормально. А зимой будет видно, что произойдет. На мой взгляд, наверное, каждый мечтает играть в АПЛ. Касательно же «Арсенала» — это очень хорошая команда, которой руководит хороший тренер».

Также футболист добавил, что он не сможет отказать «Арсеналу», если ему будет сделано официальное предложение. Но не только от самого вингера, как известно, все зависит.