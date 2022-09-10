Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», это произошло во втором матче за команду в местном чемпионате.

Так, отмечается, что в ходе второго тура чемпионата ОАЭ клуб «Аль-Айн» принимал у себя «Аль-ДАфру». Наш соотечественник Андрей Ярмоленко вышел на поле с первых минут. Своей первый гол за новый клуб Ярмоленко забил в первом тайме.

Кроме того, в социальной сети «Твиттер» было опубликовано видео, на котором запечатлен гол Андрея Ярмоленко в ворота соперников.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Михаил Мудрик прокомментировал свой возможный переход в лондонский «Арсенал».