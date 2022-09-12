Как информирует «НБН» со ссылкой на BoxingScene, как известно, Ломаченко уехал из Украины в середине августа 2022 для того, чтобы провести подготовку к предстоящему поединку. Примечательно, что первым соперником украинца станет Джемейн Ортис.

Данный поединок должен будет стать так называемым разогревом перед титульным поединком, ведь после боя с Ортисом, в случае победы украинца, он в очередной раз может попытаться получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Также известно, что Ломаченко вдруг заговорил о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира. В настоящее время им является Дэвид Хейни. Однако последний уже 15 октября даст реванш Камбососу, и может его потерять.

Сам же Ломаченко заявил:

«К такому моменту я очень сильно готовлюсь. Мне необходим такой шанс. Мне нужен бой за титул абсолютного чемпиона мира».

Напомним, ранее тренер Энтони Джошуа назвал вероятного фаворита боя между Усиком и Тайсоном Фьюри.