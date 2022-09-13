Как сообщает «НБН», об этом сообщил журналист издания Daily Telegraph Бэн Рамсби.

Как известно, по всей территории Соединенного Королевства продолжается траур в связи со смертью британской королевы Елизаветы II. Напомним, что на умерла на 97-м году жизни 8 сентября.

Также известно, что сегодня и завтра болельщики в Великобритании смогут увидеть сразу три матча группового раунда Лиги чемпионов. В частности, команды Ливерпуль и Манчестер Сити примут у себя на поле СБ Зальцбург, Аякс, а также дортмундскую Боруссию. Кроме того, 13 сентября футболисты английской футбольной команды Тоттенхэм сыграют на выезде. Их соперниками станет лиссабонский клуб Спортинг.

Из-за выше указанной причины пришлось официально перенести матч команды Рейнджерс с итальянским клубом Наполи. Теперь поединок проведут завтра, 14 сентября. Гораздо меньше повезло команде Арсенал, которая должна была сыграть против нидерландского клуба ПСВ. Руководство УЕФА до сих пор так и не определило новую дату проведения перенесенного матча при участии «канониров».

Следует отметить, что из-за смерти королевы все футбольные поединки в Англии также были перенесены.