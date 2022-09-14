К примеру, Betera — букмекерская контора со средней росписью футбольных матчей. Как понять, где большая роспись, где средняя, а где скудная, мы расскажем ниже.

Основная роспись

При просмотре событий на сайте или в приложении букмекера чаще всего видна основная роспись. В неё входит следующее:

Исход — ставка на победителя матча, где 1 — выигрыш первой команды (первого спортсмена), Х — ничья, а 2 — победа второй команды (второго спортсмена).

— ставка на победителя матча, где 1 — выигрыш первой команды (первого спортсмена), Х — ничья, а 2 — победа второй команды (второго спортсмена). Двойной исход позволяет поставить на два результата, что повышает шансы на успех. Здесь используют такие обозначения: 1Х — победит первая команда (первый спортсмен) или будет ничья, Х2 — выигрыш второй команды (второго спортсмена) либо ничья и 12 — матч закончится победой одной из сторон.

позволяет поставить на два результата, что повышает шансы на успех. Здесь используют такие обозначения: 1Х — победит первая команда (первый спортсмен) или будет ничья, Х2 — выигрыш второй команды (второго спортсмена) либо ничья и 12 — матч закончится победой одной из сторон. Фора . Так называют показатель, который изменяет счёт при расчёте результата. Если она положительная (со знаком плюс) — её добавляют к итогу. А если отрицательная (со знаком минус), то отнимают.

. Так называют показатель, который изменяет счёт при расчёте результата. Если она положительная (со знаком плюс) — её добавляют к итогу. А если отрицательная (со знаком минус), то отнимают. Общий тотал — это то, сколько голов или очков будет по итогу матча.

Дополнительная роспись

Сюда входят разнообразные статистические показатели. Запомните: количество возможных вариантов, которое часто указывают в виде цифры, ничего не говорит о ширине росписи. Там могут быть десятки однотипных результатов, но категорий ставок немного.

В букмекерских конторах со средней росписью бывают такие варианты ставок:

Точный итог матча.

Голы в разных таймах.

Тотал и исход игры.

Индивидуальный тотал по голам.

Сравнение тоталов в первом и втором тайме.

Удаления.

Жёлтые карточки.

Офсайды.

Угловые удары.

Пенальти.

Точный перечень и количество исходов по каждому типу ставок зависят от букмекера. В самых широких росписях будет ещё больше вариантов — азиатская фора, азиатский тотал, трёхпутевой тотал и множество статистических показателей. Если играют топовые соперники, букмекеры предлагают максимально возможное количество пари.

Ещё один важный аспект — ставки в режиме LIVE (ставки по ходу игр). У некоторых контор их намного больше, и обновляются они оперативно.

Чётких критериев определения ширины росписи нет. Поэтому нужно сравнивать предложения разных букмекеров и выбирать тот вариант, который подходит именно вам.