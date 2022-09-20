Как информирует «НБН», об этом президент УАФ Андрей Павелко написал на собственной странице в социальной сети «Фейсбук».

В частности, в сообщении глава Украинской ассоциации футбола Павелко отреагировал на попытки футбольного союза РФ дисквалифицировать наставника национальной сборной Украины по футболу Александра Петракова. Представители страны-агрессора обвинили украинского тренера в «дискриминации россиян». Так, президент УАФ назвал такую жалобу россиян «истерикой», которая не стоит ни малейшего внимания.

Кроме того, он сказал:

«А вот сборной России по футболу и готовиться не к чему. Как и было потребовано, Россия не будет девятого октября во Франкфурте (Германия). К тому же, как минимум, до 2024 года они не смогут участвовать в международных футбольных соревнованиях. Евро-2024 будет проходить без участия государства-оккупанта».

screenshot — facebook.com/andriy.pavelko

Напомним, ранее стало известно о том, что Зинченко лично позвонил тренеру сборной Украины Петракову и сообщил, что не сможет из-за травмы в ближайшее время выступать в составе команды.