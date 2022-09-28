В интервью «Радио НВ» украинский футболист подтвердил, что пропаганда РФ влияет и на испанцев. Зозуля объяснил, чем отличается ситуация в этой стране от настроений общества в Соединенных Штатах Америки, Великобритании или Польше, информирует «НБН».

«Здесь она (пропаганда) 50 на 50 делится», — рассказал экс-форвард украинской сборной о влиянии Кремля на Испанию.

По словам бывшего нападающего «Фуэнлабрады», если в Испании кто-то начнет сбор денег на дроны или что-либо другое для армии Украины, сторонники России создадут проблемы.

В испанском парламенте такая же ситуация – половина поддерживает нашу страну, половина выступает против помощи Украине. Поэтому те, кто хочет помочь, стараются делать это так, чтобы об этом не узнали те, кто против украинцев.

«Испанцы помогают, но тихо», — отметил Зозуля, добавив, что жителям Испании намного легче собрать деньги на гуманитарную помощь нашим гражданам, чем для Вооруженных сил Украины, поскольку они дистанцируются от непосредственной поддержки военных.

Ранее футболист заявил, что Россия решилась на полномасштабное вторжение в нашу страну из-за ошибки всех украинцев. Зозуля объяснил, в чем вина каждого гражданина нашего государства.