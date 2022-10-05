Шахтер не сможет сотворить чудо в матче против Реала.

Об этом рассказал главный тренер Вереса Юрий Вирт в комментарии FootBoom.

«Шахтер против действующего победителя Лиги чемпионов. Есть ли у дончан шансы? Шансы всегда есть, однако нужно реально смотреть на вещи – где испанцы и где мы?»

Реал достаточно мощно смотрится, многое забивает. Впрочем, оборона королевского клуба не безгрешна. Так что, думаю, на свой гол Шахтер наигрывает. Однако этого будет мало – прогнозирую 3:1″, – резюмировал Вирт.

Напомним, поединок Реал — Шахтер онлайн состоится 5 октября в Мадриде. Начало встречи в 22:00. Также в это же время состоится матч Челси — Милан онлайн.