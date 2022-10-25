Как информирует «НБН» со ссылкой на Киев Capitals, защищая родную землю от захватчиков РФ, на войне погиб игрок столичного клуба по американскому футболу Capitals и член сборной Украины Дмитрий Сербин.



В самом клубе отметили, что спортсмен погиб во время эвакуации бойцов ВСУ, которые получили ранения на фронте. В настоящее время нет информации о том, где именно произошел этот трагический случай.

Из жизни Дмитрия Сербина известно, что он являлся многократным чемпионом нашей страны, членом национальной сборной Украины по американскому футболу. Кроем того, он был многократным призером на международных турнирах и в командах иных стран. Он был лучшим вайд-ресивером Украины.

Церемония прощания с защитником нашей страны Денисом Сербиным состоится в столице Украины Киеве.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Андрей Шевченко продолжает поддерживать украинцев, пострадавших от войны Путина против нашей страны.