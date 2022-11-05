Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», спортсмены из Украины активно продолжают показывать свое мастерство в чемпионате Польши. Одним из наиболее ярких наших представителей в Экстраклясе является бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка.

Так, известно, что тридцати трехлетний вингер перешел прошлой зимой в Краковию. А уже в этом сезоне он открыл зачем своим голам. В частности, в матче шестнадцатого тура против Ягеллонии, Евгений развил собственный успех.

Примечательно, что еще до 77-минуты поединка счет был равен – 0:0. Однако уже через мгновенье Конополянка выполнил дальнюю, красивую передачу, которая оказалась результативной. Мяч после передачи украинца оказался у ног хорватского футболиста Матея Родина, который с близкого расстояния перевел его в сетку соперника.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Александр Зинченко вернулся к тренировкам с основным составом лондонского «Арсенала».