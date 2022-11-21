Как информирует «НБН», об этом олимпийский чемпион написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

В своем посте он сообщил, что 21 ноября поставил подпись под заявлением об исключении его из состава членов НОК.

«В «таком» Национальном олимпийском комитете я не могу задерживаться долго», — написал Жан Беленюк в социальной сети.

Для объяснения такого своего решения, Жан Беленюк сослался на публикацию еще одного украинского спортсмена, известного футболиста Романа Зозули, где тот подчеркнул, что в то время, пока украинское общество по справедливости возмущалось фамилиями Шуфрича и Суркиса, которые попали в список членов НОК, «новый президент Гутцайт завел в организацию буквально «золотой» состав, из которого 80 процентов вовсе никакого отношения к спорту не имеют».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в состав членов Национального олимпийского комитета Украины вошли Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.