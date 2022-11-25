Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», команда, главным тренером которой является Феликс Санчес, оказалась беспомощной перед сборными Сенегала и Эквадора. В итоге хозяева Мундиаля не смогут принять участие в плей-офф турнира.

К завершению подошел второй тур Чемпионата мира в группе А. Последняя игра состоялась между Эквадором и Нидерландами. Матч завершился с ничейным счетом 1:1.

Таким образом, первое место по состоянию на сегодняшний день в турнирной таблице занимает сборная Нидерландов, набравшая четыре очка. Следом за ними, на втором месте, располагается сборная Эквадора с аналогичным количеством очков. Третью строчку в таблице занимает сборная Сенегала с тремя очками. На последней – хозяева турнира, команда Катара, которая так и не смогла набрать ни одного очка.

Таким образом, сборная Катара, являющаяся хозяевами Чемпионата мира 2022 года, обречена на выход из группы. Подопечные Феликса Санчеса обеспечили себе досрочный вылет из Мундиаля, ведь в запасе у них осталась всего одна игра, а расстояние между первыми двумя командами достигает четырех очков, что нереально заработать за одну игру, даже в случае выигрыша.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сборная Катара уступила в первом матче команде Эквадора.