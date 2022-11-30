Как информирует «НБН» со ссылкой на Inside the Games, итальянец Лучано Росси одержал победу над олигархом из России Владимиром Лисиным на выборах президента Международной федерации стрелкового спорта.

Таким образом, можно сказать, что российский спорт продолжает платить цену за неспровоцированную агрессию Российской Федерации в отношении Украинского государства. Ведь очередная международная федерация лишилась представляющего государство-агрессора руководителя.

Известно, что на выборах итальянец Лучано Росси набрал 136 голосов. А уже бывший президент Международного стрелкового спорта Лисин – 127. И невозможно скрыть то, что такой результат просто ошеломил российского олигарха, ведь сразу же после оглашения итогов голосования россиянин в спешке покинул зал.

Ранее мы уже писали о том, что звездный российский спортсмен получил повестку в армию РФ.