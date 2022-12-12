Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал «Вацко Live«, новым тренером сборной Украины по футболу может стать легендарный экс-динамовец Сергей Ребров. По крайней мере сейчас с ним пытается договориться Украинская ассоциация футбола.

Сообщается, что смена главного тренера сборной состоится, если УАФ и Ребров смогут достичь договоренности. Но куда же в таком случае будет переведен действующий наставник украинцев? По словам журналиста Виктора Вацко, он может сменить Руслана Ротаня, который сейчас тренирует сборную нашей страны U-21.

Сам же Ротань, якобы сейча активно рассматривается на поста тренера «Александрия».

Цитата из сообщения Вацко:

«Ни для кого не секрет, что Павелко сейча пытается договориться с Ребровым. А согласно кулуарным данным, Петракову дали обещание, что он будет возглавлять сборную U-21, если на его пост придет Ребров. Именно это будет в качестве благодарности Петракову за то, что он выручил нашу сборную после того, как из нее ушел Шевченко».

Стоит отметить, что информация о том, что сборную Украины по футболу может возглавить Ребров, появляется уже не впервые.