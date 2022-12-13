Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное на официальном сайте Верховной Рады Украины, под санкции украинского парламента попал уроженец Украины, экс-игрок национальной сборной Анатолий Тимощук. Кроме него в санкционном списке ВРУ нашлось место еще для 55 россиян.

Отмечается, что в список попали 55 спортсменов, которые активно поддерживают войну России против украинского народа. Также в список ограничений попал и Анатолий Тимощук, который уже более пяти лет работает ассистентом тренера ФК «Зенит» и ни одного раза не осудил преступные действия режима Кремля против Украины, то есть его собственной Родины.

К слову, под санкции Верховной Рады Украины попали такие российские спортсмены, как лыжник Большунов Александр, фигуристка Валиева Камила, боксер Валуев Николай, борец Власов Роман, борец Александр Емельяненко, шахматисты Карпов Анатолий и Карякин Сергей, тренер сборной РФ по боксу Кравцов Эдуард, фигуристы Евгений Плющенко и Ирина Роднина и прочие.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у национальной сборной Украины по футболу может появиться новый тренер.