Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт ФК «Реал», в команде на официальном уровне сообщили, что подписали бразильского таланта Эндрика. Примечательно, что за юным форвардом, или как его уже называют – новым Неймаром, охотился не один ведущий европейский клуб.



Уже в ближайшее время вундеркинд отправится в Испанию, где посетит объекты клуба. Однако дебюта Эндрика придется подождать, так как форвард присоединится к «Реалу» только в июле 2024-го, когда станет совершеннолетним. А до того момента он будет и дальше продолжать играть за «Палмейрас».

Отмечается, что контракт Эндрика с мадридским «Реалом» рассчитан до 2027-го года с опцией продления еще на три.

Также в Сети было опубликовано видео с подборкой голов Эндрика.

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