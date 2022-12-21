Как информирует «НБН», в материале Boxing Social говорится как раз о таком бое. Более того, в нем озвучено имя следующего соперника «Ломы».

Боб Арум, являющийся главой промоутерской компании Top Rank сделал анонс следующего боя Василия Ломаченко. И, как в принципе и ожидалось, наш соотечественник встретится в бою с абсолютным чемпионом мира.

В обнародованном материале говорится, что украинец, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Ломаченко сделает очередную попытку стать королем легкого дивизиона. Более того, известно, что его следующим соперником станет Дэвин Хейни. Условия этого поединка, по словам Арума, практически уже согласованы. Осталось достичь договоренностей только по дате и месту поединка.

Глава промоутерской компании отметил:

«Вчера у меня был ужин с Биллом Хэйни, отцом Дэвина. Кстати, последний тоже к нам присоединился. И он проведет свой следующий бой с Ломаченко. Мы сейчас работаем над датой и местом проведения».

Старейший в мире промоутер добавил, что данный поединок будет полезным для обеих боксеров, а зрители смогут получить невероятные ощущения от увиденного.

Ранее стало известно о том, что имя своего будущего соперника назвал Тайсон Фьюри.