В 70-х в оранжевой футболке блистали Кройфф, Нексенс, Ренсенбринк, в 80-х мир восхищался Ван Бастеном, Гуллитом и Райкардом, в 90-х эстафету приняли Бергкамп, братья Де Бур, Давидс. В новом тысячелетии сначала на авансцене были Ван Нистелрой, Стам, а потом на смену им пришли Снейдер, Ван Боммель, Ван Перси.

Талантливые игроки есть и в нынешней сборной Нидерландов. У команды много поклонников за пределами страны. А еще многие бетторы охотно делают ставки на сборную Нидерландов в Париматч и других букмекерских конторах. Даже несмотря на то, что иногда «Оранье» пропускают крупные турниры.

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Краткая информация о сборной Нидерландов

Мы собрали основные сведения и факты о голландской национальной команде в одном месте.

Место в рейтинге ФИФА: 8

Лучший результат на чемпионат мира: финалист (1974, 1978, 2010)

Результат на ЧМ-2018: —

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (1988)

Лучший бомбардир в истории: Робин Ван Перси (50)

«Оранье» способны удивить как со знаком плюс, так и со знаком минус. Если команда квалифицируется на крупный турнир, то с большой долей вероятности она дойдет далеко. На пяти 5 из 8 последних чемпионатах мира, на которые участвовали нидерландцы, они попадали в топ-4. На Евро ситуация похожая – Нидерланды участвовали на турнире 10 раз и пять раз попадали в топ-4.

Ставки на Нидерланды на ЧМ-2022 и других турнирах

Нидерландцы пропускали ЧМ-2018, хотя на двух мундиалях до этого попадали в тройку. Перед стартом чемпионата мира в Катаре «Оранье» относили к претендентам «второго эшелона». На их титул Париматч давала коэффициент 17.0. Они котировались примерно 9-10 среди всех команд.

На самом турнире Нидерланды в группе оправдали надежды. Команда была основным претендентом на победу в квартете A, согласно коэффициентам Parimatch, и уверенно ее выиграла. А в плей-офф голландцы на классе разобрались с США. Команда продолжает мечтать о дебютной победе на ЧМ.

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