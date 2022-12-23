Как информирует «НБН» со ссылкой на твиттер FIFA World Cup, лучший мяч на Мундиале был забит командой сборной Бразилии в ворота Сербии в первом туре группового раунда ЧМ-2022. Примечательно, что в этом матче автор лучшего гола за весь чемпионат отличился дважды.

Как известно, изначально на 62-й минуте поединка бразилец забил свой первый гол. Но уже через одиннадцать минут Ришарлисон удвоил счет в пользу своей сборной. Причем второй мяч был признан ФИФА лучшим голом Мундиаля.

На обнародованном видео можно увидеть, как Винисиус Жуниор шведой отдал передачу на Ришарлисона, а тот первым касанием подправил себе мяч, после чего боковыми ножницами через себя пробил его в сетку ворот соперника – сборной Сербии.

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

Как известно, Чемпионат мира 2022 года выиграла сборная Аргентины. А вот хозяева турнира, сборная Катара, вылетела из него практически сразу.