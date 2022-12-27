Как информирует «НБН» со ссылкой на The Telegraph, лондонский ФК предложил за Мудрика 55 миллионов фунтов и еще двадцать миллионов фунтов бонусами. Однако «Шахтер» не устраивает такая сумма.

Стороны могут достигнуть соглашения, если ФК из Лондона заплатят предложенную за Мудрика сумму. Речь идет о том, что украинский ФК стремится получить за форварда 85 миллионов фунтов. Между командами продолжаются переговоры.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Мудрик установил рекорд в матче против «Селтик».