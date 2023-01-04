Как информирует «НБН» со ссылкой на Goal, речь идет о ФК «Челси», который предлагает донецкому «Шахтеру» более привлекательную сумму. И украинский футбольный клуб не теряет возможности подзаработать в этом случае.

Так, сообщается, что столичный «Челси» также проявил желание «обзавестись» вингером из «Шахтера». По этой причине «горняки» приняли решение поднять планку для «Арсенала», который, кстати, является для Мудрика приоритетом.

Известно, что лондонский «Челси» выступил с предложением заплатить за Мудрика 80 миллионов евро за контракт. Самому же футболисту клуб предлагает зарплату в 7,5 миллиона евро в год.

В свою очередь «Арсенал» пытается перетянуть Мудрика в свой клуб благодаря потенциальному заработку, а за самого футболиста они готовы пока что заплатить порядка 65 миллионов евро.

Что интересно, что в «Шахтере» якобы уже говорят, что будут готовы продать футболиста за сумму, приближенную к ста миллионам евро.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ФК «Шахтер» отказал лондонскому «Арсеналу» в первом предложении по Мудрику.