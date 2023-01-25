Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в среду, двадцать пятого января, в швейцарском Ньоне собрался Исполнительный комитет УЕФА. Среди большого количества вопросов было и те, что относилось к России. Ведь Казань еще задолго до этого получила право принимать финал Суперкубка УЕФА в 2023-м. В данном поединке встретятся победители Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

К слову говоря, решение УЕФА было весьма быстрым и однозначным. Матч за Суперкубок 2023 был перенесен из Казани в Афины, что в Греции. Игра будет проведена шестнадцатого августа 2023 года на стадионе «Георгиос Караискакис».

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