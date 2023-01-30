Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», сам инцидент произошел в субботу, двадцать восьмого января, когда «Марсель», за который выступает наш соотечественник, принимал на своем поле ФК «Монако», за который играет россиянин Головин. В этом матче оба футболиста играли на поле с первых минут. А по окончании матча в трансляцию попал момент объятий между игроками.

Изначально украинец никак не реагировал на любые комментарии относительно произошедшего. Однако позже футболист опубликовал свою версию произошедшего, попросив прощения перед украинцами.

В частности, он написал:

«Я хотел бы очень извиниться перед гражданами Украины за то, что ответил на жест игрока Монако. Я прекрасно понимаю, что лучше бы я обошел его стороной. Однако так произошло, что он подошел ко мне и поздоровался, как происходит после каждой игры между игроками. Я сделал это чисто машинально».

Напомним, ранее УЕФА на официальном уровне лишило Россию права принимать финал Суперкубка 2023.