Как информирует «НБН» со ссылкой на Международный олимпийский комитет, в МОК отреагировали на приглашение президента Зеленского посетить Бахмут после слов Томаса Баха о желании вернуть российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Так, в МОК подчеркнули следующее:

«Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Украину летом 2022 года по приглашению НОК. В ходе своего визита Бах встретился с пострадавшими от войны спортсменами, а также был свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры и встретился с президентом Зеленским. После этого визита они также обменялись номерами телефонов. И пока что планов относительно визита в Украину нет».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что к МОК обратился легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.