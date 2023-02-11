Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «Sportanalytic«.

В источнике говорится о том, что бывший футболист донецкого Шахтёра Марк Мампаси на правах аренды перешёл из московского футбольного клуба Локомотив в турецкий ФК Антальяспор.

В 2021 году Марк Мампассия, который долгое время пребывал в академии донецкого Шахтёра, а позже выступал за футбольный клуб Мариуполь перешёл в московский Локомотив, позже Мампаси сменил украинское гражданство на российское, за что неоднократно поддавался критике со стороны украинских фанатов.

Напомним, что временем ранее украинский футболист французского Марселя Руслан Малиновский дал объяснения своим «объятиям» российским футболист Александром Головиным.