Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «Трибуна«.

Как говорится в источнике, организаторы поединка попросили армянскую сторону, чтобы те не допускали никакой российской символики во время проведения поединков. Поэтому, Мурат Гассиев, точно также как и вся его команда были вынуждены заклеить российские флаги на своих формах.

Известно, что в случае, если бы команда Гассиева пошла бы против решения EBU (Европейский боксерский союз), то самого Мурата могли бы лишить титула.

Кроме того, напомним, что ранее Мурат Гассиев выступал под российский флагом, но недавно изменил своё гражданство на армянское.

Напомним, что ранее стало известно о том, сколько украинский боксёр Александр Усик жертвует на помощь Украине.