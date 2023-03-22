Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные источника «Спорт-Экспресс«.

Как говорится в источнике, на данный момент представители российской футбольной федерации ведут переговоры с представителями УЕФА и ФИФА, касательно будущего возвращения российских команд в европейские и международные турниры.

Сообщается, что в случае, если переговоры между сторонами будут удачными, то уже летом текущего года Россию могут вновь вернуть в турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

В росСМИ отметили, что если Россия вернётся в международные турниры, то это станет серьезным поражением для Украины.



Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что глава МОК Томас Бах хочет допустить российских спортсменов к участию на Олимпиаде.