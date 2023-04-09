Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на «Спорт 24«.

Так, источник пишет о том, что часть спортивных федераций начала активно рассматривать вопрос о возвращении российских спортсменов на международную арену, а глава МОК Томас Бах вовсе желает допустить российских и белорусских спортсменов к участию на Олимпийских играх.

Кроме того, известно, что на данный момент представители страны-агрессора уже активно могут брать участие в международных соревнованиях по фехтованию, там, несмотря ни на что решили вернуть спортсменов из этой страны, считая что они ни в чем не виноваты. Также российских спортсменов вернули и в Тхэквондо, при этом сразу же допустили к участию на чемпионате мира.

В связи с тем, что президент международной федерации борьбы является гражданином Сербии, а сербы — это «друзья» россиян, то не стоит удивляются, что спортсмены из страны-агрессора теперь активно берут участия во всех турнирах в этом виде спорта.

Достаточно неоднозначные ситуации остаются в плавании, теннисе, шахмата, боксе и футболе.

Мы также писали о том, будут ли допущены российские и белорусские спортсмены к Олимпиаде.