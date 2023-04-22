Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «24 Канал«.

Как известно, женская сборная Украины по борьбе продемонстрировала хорошие результаты на Чемпионате Европе 2023, который проходил в Хорватии. Украинкам удалось в общем количестве завоевать 6 медалей.

Чемпионками Европы стали Алина Грушина и Ирина Коляденко, серебряные медали в копилку сборной Украины принесли Оксана Ливач, Юлия Ткач и Алла Белинская. Также украинская сборная смогла завоевать и одну бронзовую медаль. Её взяла Татьяна Сова.

Во время церемонии награждения украинские спортсменки в унисон пели гимн Украины. Таким образом женская сборная Украины по борьбе смогла продемонстрировать лучшие результаты среди всех участников турнира.

Отметим, что ранее мы писали о том, будут ли допущены россияне и белорусы к Олимпиаде.