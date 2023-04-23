Об этом пишет «НБН«.

Поединок состоялся на арене T-Mobile в Соединённых Штатах, город Лас Вегас. Оба бойца выступают в разных весовых категориях, поэтому они решили выступить в договорном весе, стороны сошлись на категории до 61,7 кг.

Оба соперники выдали достаточно качественный и хороший поединок, Джервонта Дэвис даже отправил своего соперника в нокдаун, но Гарсия быстро встал и смог продолжить бой. Решением судей победу одержал Джервонта Дэвис, который смог продолжить свою победную серию уже к 29 поединкам (27 из которых Дэвис выиграл нокаутом). Примечательно, что Райан Гарсия проиграл бой впервые в карьере. На данный момент за плечами боксера 24 поединка на профессиональном ринге, 23 из которых закончились победой Гарсии (из них — 19 досрочные), а также одно поражение, как раз таки от Джервонты Дэвиса.

Отметим, что ранее мы писали о том, кто может стать следующим соперником Александра Усика.