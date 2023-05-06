Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «ТаТоТаке«.

Как говорится в источнике, с момента начала полномасштабного вторжения большое количество украинских спортсменов начали всячески помогать украинской армии. Некоторые из них помогали финансами, некоторые гуманитаркой, ну а некоторые брали оружие в руки и шли воевать.

Таким оказался и известный спортивный журналист Роберто Моралес, который принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

В своем интервью Роберто Моралес рассказал о том, что на данный момент он находится на территории Житомирской области, где будет проходить службу в составе Вооруженных сил Украины. Моралес отметил, что это уже его вторая каденция в армии.

Также журналист сказал, что он надеется, что все будет хорошо и в первую очередь «все будет Украины». «Желаю успехов зрителям проекта. Ещё увидимся. Возможно не скоро, но в любом случае увидимся» — сказал Моралес.

Напомним, ранее мы писали о том, что сборная Украины с дзюдо бойкотирует чемпионат мира.