Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «ТаТоТаке«.

18 мая авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Сергея Ребров, который ещё является тренером команды «Аль-Аин» из ОАЭ подписал контракт со сборной Украины и вскоре об этом должны объявить в УАФ.

Теперь же представители СМИ рассказали о том, кто войдет в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины. По последним данным известно, что это могут быть: Висенте Гомес (он может занять должность главного ассистента), Альберто Босх и Глеб Платов (ассистенты) и Рустам Худжамов (тренер вратарей). Касательно Рустама Худжамова информация, пока что не окончательная и все может поменяться.

Ожидается, что тренерский штаб Реброва будет как руководить сборной как минимум весь цикл отбора к Евро-2024, Чемпионату Мира 2026, а возможно и дольше. Скорее всего все будет зависеть от успехов Реброва и команды.

Ранее глава УАФ анонсировал появление нового тренера в сборной Украины.