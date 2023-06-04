Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на страницу «Реал» Мадрид.

Французский игрок Карим Бензема перешел в мадридский «Реал» из «Лиона» ещё в 2009 году за 35 миллионов евро. За это время Бензема успел стать настоящей легендой «сливочных», ведь он провел в команде 14 сезонов, завоевал 24 трофей, стал капитаном и даже взял самую престижную индивидуальную награду футболиста — «Золотой мяч».

В официальном заявлении мадридского Реала говорится о том, что Карим сам получил право решать останется ли он в клубе или покинет его. Таким образом француз решил, что не будет продлевать контракт со сливочным и уже 4 июня сыграет свой последний матч в составе «сливочных» против Атлетика из Бильбао.

За все время пребывания в «Реале» Карим Бензема сыграл 647 матчей, в них француз забил 353 мяча, а также отдал 165 голевых передач. Кроме того, французский футболист завоевал 24 трофея, среди которых даже 5 Лиг Чемпионов и взял «Золотой мяч».

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