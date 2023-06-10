Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «The Game«.

Так, из источника стало известно, что бывший футболист донецкого «Шахтера» и московского «Динамо» Иван Ордец вновь заявил о том, что хочет сыграть за главную команду страны — сборную Украины.

«Конечно, я хочу, я готов играть в сборной. Я хочу. Но я не могу сам себя вызвать. Это зависит от главного тренера. Если он посчитает за правильное вызвать меня в сборную, то вызовет».

К слову, Иван Ордец перешел в московское «Динамо» в 2019 году, там он провел три года. В свою очередь, в футболке национальной сборной Украины футболист-предатель провел 12 поединков. С момента начала полномасштабного вторжения Иван Ордец ни разу не высказался против войны и не осудил агрессию Российской Федерации.

Некоторые футбольные эксперты уже успели раскритиковать Ордеца за его высказывания и назвали слова защитника «абсурдными».

Отметим, ранее мы писали о том, что обладатель Золотого мяча покинет мадридский “Реал”.