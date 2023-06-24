Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «24 Канал«.

Украинская спортсменка смогла финишировать первой и забрать свою вторую золотую медаль на Европейских играх 2023 в соревнованиях с каное-одиночке на 500 метров. После удачного прохождения квалификации спортсменка из Украины считалась явной фавориткой финального заплыва на 500 м. Но, несмотря на это достаточно серьезную конкуренцию Лузан смогли составить спортсменки из Испании и Венгрии. Таким образом, спортсменка с Венгрии Агнес Кисс смогла финишировать с результатом 2.04,576, испанка Мария Корбера — 2.03,990, ну а украинка Людмила Лузан с результатом 2.02.920.

Таким образом, это уже 2 личная золотая медаль Людмилы Лузан, и 6 общая в копилке сборной Украины на Европейских играх 2023.

Напомним, ранее мы писали о победе Украины над Северной Македонией.