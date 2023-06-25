Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Sport.ua«.

В источнике говорится о том, что на следующей неделе в ПФЛ должны обсуждать вопрос, касательно возвращения болельщиков на трибуны на футбольные матчи. Как говорится в заявлении, то во время данного заселения руководство Первой и Второй лиги Украины будут обсуждать вопросы, которые будут связаны с безопасностью на стадионах во время проведения футбольных матчей. Также будет рассматриваться вопрос о бомбоубежищах. В том случае, если решение руководства ПФЛ будет позитивным, то тогда соответствующее заявление получит Украинская ассоциация футбола. Там, в свою очередь будут обращаться в государственные органы, которые должны решать вопрос о допущении фанатов на футбольные матч.

К слову, приблизительно в таком же ключе планирует действовать и руководство Украинской Премьер-лиги.

Отметим, ранее мы писали о золоте украинки Лузан.