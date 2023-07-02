Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Суспільне спорт«.

Полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Георгий Судаков рассказал о том, что наша команда имеет фактически все шансы для того, чтобы пройти сборную Франции и выйти в полуфинал Евро-Ю21. Судаков считает, что сейчас сборная Украины имеет очень хороший подбор игроков и демонстрирует качественный футбол. Георгий заявил, что сейчас команда Украины уже вовсе не та, которой была год назад, поэтому шансы на проход Франции есть, и они очень хорошие.

К слову, сборная Украины уже играла с Францией дважды в рамках отбора к молодёжному Чемпионату Европы. Тогда в первом матче команда Руслана Ротаня проиграла французам с разгромным счетом, ну а во втором сыграла в боевую ничью 3-3.

Также стоит отметить, что Судаков оценил высокие индивидуальные навыки французский игроков.

Напомним, ранее мы писали об увольнении Йовичевича.