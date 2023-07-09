Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Спорт ЮА«.

Так, сообщается, что в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире 2023 стали известны все участницы 1/8 финала, в числе которых оказались две украинские теннисистки — Элина Свитолина и Леся Цуренко. Известно, что помимо украинок на следующую стадию турнира смогли пройти первая ракетка мира Ига Швентек, а также вторая сеянная Арина Соболенко.

Известно, что в самом начале турнира участие принимали сразу же пять спортсменок из Украины. Среди которых были: Екатерина Байндл, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Элина Свитолина, но пробиться в четвертый раунд одиночного женского турнира смогли лишь последние две.

Отметим, ранее мы писали о том, что россияне и белорусы возьмут участие в Азиатских играх.