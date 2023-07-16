О том, что представители турнира опубликовали предостережение, в котором спортсменам из РФ и РБ «настоятельно рекомендуют» не проходить предварительную регистрацию на отбор, пишет «НБН», ссылаясь на само объявление, доступное для изучения на официальном сайте «LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger-100».

В частности, учредители турнира советуют определенным теннисистам учесть текущую ситуацию в нашей стране, вызванную вооруженной агрессией РФ, и потому просят даже не пытаться подавать заявки на «LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger-100» игроков, которые представляют такие страны, как Российская Федерацию и Беларусь, поскольку они не будут допущены ни на турнир, ни на территорию комплекса «Козерки».

В «LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger-100» подчеркнули:

Мы не гарантируем этим людям места в Академии.

Ранее мы писали о том, что олимпийская чемпионка из РФ проговорилась о вмешательстве Путина в спорт.