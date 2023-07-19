О том, что от владельца «Интер-Майами» Дэвида Бекхэма поступила информация — этот клуб не будет спешить с дебютом звездного нападающего Лионеля Месси, поскольку такое решение должен принять главный тренер Тата Мартино, пишет «НБН», ссылаясь на ESPN.

По словам Бекхэма, пока еще окончательно неизвестно, сыграет ли Лео в ближайшем матче, и вполне может быть, что форварду дадут лишь несколько минут в игре. Предполагается, что Месси все же уже готов к этому, однако необходимо защитить легендарного игрока, «и быть уверенными в его готовности».

Таким образом, владелец «Интер-Майами» подчеркнул — Месси и Мартино должны совместно решить, будет ли точно аргентинец играть в пятницу, но даже если ответ будет отрицательным, «атмосфера обещает быть потрясающей», и есть определенные предосылки к победе «Интер-Майами».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Месси высказался о завершении карьеры в сборной Аргентины.