В комментарии пресс-службе академии «Небесная грация» «современная Ева Браун» выразила недовольство тем, что международная федерация FIG допустила спортсменов РФ к соревнованиям под нейтральным флагом, запретив им использовать национальную символику страны-агрессора, информирует «НБН».

По мнению Кабаевой, «нет никаких оснований» запрещать флаг и гимн государства-террориста на соревнованиях. Победительница Олимпийских игр в Афинах-2004 упрекнула FIG, что она полностью не восстановила права российских спортсменов.

«Тайная любовница Путина» добавила, что вмешательство политики в спорт «разрушает его» и нужно создавать «свободную» международную систему.

Напомним, российскую общественность удивило «дешевое» обручальное кольцо Кабаевой.