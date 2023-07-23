О том, что управляющий директор итальянского ФК «Сассуоло» Джованни Карневали сделал откровенное признание, касающееся настоящей причины срыва трансфера Рожерио Оливейры да Силвы в «Спартак», пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания La Gazzetta dello Sport.

По словам Карневали, ответственность за переговоры о передаче бразильцы лежит на агенте итальянского клуба, но нужно уточнить — с учетом всей ситуации, «Сассуоло» решил действовать, основываясь не на интересах владельцев и руководства, а сделать отказ по этическим причинам: «мы не хотели вести переговоры с россиянами».

Директор «Сассуоло» подчеркнул — его команда желала, чтобы возникло осознание того, что не стоит вести никаких дел с определенным государством, пусть и потеряв некоторую сумму от трансфера Рожерио Оливейры да Силвы.

Ранее мы писали о том, почему «Динамо» отказалось от заманчивого предложения «Торино» в 4 миллиона евро плюс выплату бонусов за трансфер 21-летнего полузащитника Владимира Бражко.