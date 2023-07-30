О том, что женская сборная нашей страны по фехтованию на саблях, так и не вышла в финал ЧМ-2023, проходящего в Италии, уступив команде Франции со счетом 32 к 45, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

После неудачного старта украинки первую половину матча оставались на ролях догоняющих, при разрыве всего лишь в 2-3 очка, и, хотя Юлия Бакастова смогла выровнять счет, и вывести нашу команду вперед на непродолжительное время (французская команда снова отобрала 4 очка), Ольга Харлан вместо сокращения отставания, еще больше сдала (20:25), и победа досталась Франции. В итоге, украинки так и не смогли сломить ход малоприятных событий, завершив командный турнир на почетном 4-м месте.

Ранее мы писали о том, что в Международной Федерации Фехтования решили изменить процедуру приветствия после скандального поведения российской спортсменки.