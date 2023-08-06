О том, как глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин весьма болезненно отреагировал на это решение ВРУ, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию российского пропагандистского ресурса «Матч-ТВ».

Согласно своеобразному мнению Матыцина, его соотечественница, якобы поступила честно, сохранив дух «истинных спортивных ценностей», тем самым пытаясь продемонстрировать «уважение к правилам и к сопернице», вопреки тому, что 50 минут после завершения поединка, Смирнова просто просидела на стуле «в ожидании рукопожатия». Глава Минспорта РФ полагает, что теперь его страна может лишь «гордиться поведением нашей фехтовальщицы».

Также, Матыцин почему-то уверен, что предложение ВРУ о пожизненной дисквалификации Смирновой — «грубое нарушение принципов о недопустимости вмешательства госорганов в деятельность независимых международных общественных организаций», хотя многочисленные спортивные организации по всему миру, допускают россиян на соревнование только под обезличенной символикой, а Смирнову нельзя считать нейтральной спортсменкой из-за открытой и явной поддержки вторжения РФ в Украину.

Ранее мы писали о том, что олимпийская чемпионка из РФ проговорилась о прямом вмешательстве Путина в спорт.