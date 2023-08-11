О том, что в соответствии с откровенными признаниями уроженца Белгород-Днестровского, спортсмену весьма затруднительно сосредоточиться на своих тренировках, пока его страна сопротивляется полномасштабному вторжению РФ, и потому украинец поставит карьеру «на паузу», пишет «НБН», ссылаясь на заявление промоутера Ломачевского, Боба Арума, прозвучавшее на YouTube-канале «Isaiah Tilson 360 Talking Points».

По словам Арума, именно с вышеуказанными обстоятельствами связано абсолютное нежелание Ломаченко согласиться на поединок с непобедимым бывшим чемпионом мира в 2-х весовых категориях — Шакуром Стивенсоном.

В частности, промоутер украинца подчеркнул, что Ломаченко не станет проводить бой в 2023-м году, и возьмет временный отдых, так как в Украине «все еще д*рьмовая ситуация» — спортсмен проживает слишком близко к Одессе, которую регулярно бомбят оккупанты, и потому он не в состоянии сконцентрироваться на тренировках.

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