О том, что так называемые «домашние матчи» чемпион нашей страны станет проводить в Германии — на стадионе города Гамбург, где к команде сможет присоединиться Тарас Степаненко, уже восстановившийся от последствий недавней травмы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Шахтера».

Как стало известно, команды-соперницы в указанном этапе «Лиги чемпионов», донецкий клуб «Шахтер» теперь будет принимать на «Фолькспаркштадионе», поскольку украинцы уже заключили соответствующие договоренности с ФК «Гамбург», и даже получили разрешение от UEFA.

Отметим, что руководство «Шахтера» не забыло поблагодарить Варшаву и народ Польши за поддержку, оказанную клубу в период проведения матчей еврокубкового сезона-2022. Однако в следующем сезоне, после изучение всех вариантов по проведению домашних игр «Лиги чемпионов», украинцы все же выбрали огромный стадион в Гамбурге (может вместить до 57 000 болельщиков).

Ранее мы писали о том, что «Манчестер-Сити» приступил к переговорному процессу с руководством «Вест Хэм Юнайтед» относительно трансфера 25-летнего Пакеты за 85 миллионов фунтов стерлингов.