О том, что не только экс-чемпион мира Александр Гвоздик снова внесен в список лучших боксеров согласно обновленному рейтингу, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице WBO.

В частности, бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 отдали 9-е место в топ-15 рейтинга боксеров в полутяжелом весе. Немного просел статус у Дениса Беринчика — обладателя титула «WBO International» сместили с 3-го на 4-е место. Еще одного представителя нашей страны в легком весе, Василия Ломаченко, оставили на 2-й строчке.

Касательно других граждан Украины в данном рейтинге WBO: Сергей Богачук замыкает 10-ку боксеров 1-го среднего веса; уроженец Одесчины Арнольд Хегай — на 2-м месте в полулегком весе; Александр Усик, предсказуемо, — на 1-м месте в «хевивейте».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Даниель Дюбуа выразил особую уверенность — он нокаутирует Александра Усика в предстоящем поединке.