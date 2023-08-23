О том, что эта игра должна состояться в столице Румынии, на условно-домашнем стадионе киевлян — «Джулешти», и именно здесь «динамовцы» в первый раз выйдут на спортивную арену в так называемом «3-м комплекте» формы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу футбольного клуба «Динамо».

Как стало известно, в самое главное празднество Украины, киевляне решили показать всем высокую важность Дня Независимости Украины, сыграв в форменном комплекте желтого-голубого цвета, являющегося основным для нашей национальной сборной. Следует отметить — такая форма стала резервной для «Динамо» — представители клуб продемонстрировали ее еще перед сезоном-2022/2023, однако так ни разу и не сыграли в ней, дожидаясь особенного повода.

Ранее мы писали о том, что британский «Манчестер-Сити» намерен приобрести очередного игрока за рекордную сумму.